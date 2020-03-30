https://news.day.az/politics/1217868.html В Азербайджане расширили полномочия прокуроров
В Азербайджане расширили полномочия прокуроров
В Азербайджане прокурорам предоставлено новое полномочие, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос был отражен в изменениях в Кодексе об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Согласно изменению, в случае нарушения государственными и местными органами самоуправления требований статей 4.6 - 4.8 закона "О занятости населения", решение о начале исполнения по делам об административных правонарушениях будет принято прокурором.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.
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