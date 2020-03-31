Турция осуждает армянских убийц за геноцид азербайджанцев в марте 1918 года

Геноцид, совершенный против азербайджанцев армянскими отрядами в марте 1918 года, - одна из самых кровавых страниц истории, сказал Trend глава пресс-службы посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан, передает Day.Az.

Он напомнил, что в результате геноцида зверски были убиты тысячи азербайджанцев, в том числе старики, женщины и дети, в различных регионах страны сотни сел были стерты с лица земли: "Эти кровопролития были не только в Баку, но и в Шамахы, Губе, Карабахе, Нахчыване. И только вхождение в Азербайджан Кавказской исламской армии, созданной по инициативе военного министра Османского государства Энвер-паши, положило конец этому кровопролитию. Эта армия понесла большие потери в Азербайджане".

По его словам, трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид и геноцид 31 марта свидетельствуют о том, что обретение независимости - нелегкая задача: "Никто не должен забывать, какой ценой достается независимость, и эту правду необходимо передавать будущим поколениям".

Он акцентировал внимание на том, что 20% азербайджанских территорий все еще находятся под армянской оккупацией: "Это необходимо доносить до мирового сообщества".

В заключение он добавил, что Турция осуждает армянских убийц за геноцид, преднамеренно совершенный против азербайджанцев в марте 1918 года".