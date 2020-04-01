Фикрет Садыхов: Ситуация в Италии и Испании должна послужить предупреждением нам всем

Реальность в том, что коронавирус не разбирает Запад и Восток, он проникает во все страны, независимо от того, развитые они или развивающиеся, европейские или азиатские.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Главный вопрос тут - подготовленность к этой угрозе и способность государства и граждан адекватно отреагировать на нее, отметил он.

По мнению Садыхова, практика показала, что наиболее правильной была реакция на ситуацию, продемонстрированная в Китае. Благодаря очень жестким мерам там смогли взять вирус в кольцо и не допустить его дальнейшего распространения по стране. Опыт Китая показал, что многое зависит от мер, которые принимает государство, а также от ответственности и дисциплинированности граждан.

"Именно этого не хватило многим развитым странам мира. Они оказались совершенно не готовы к принятию жестких мер в условиях пандемии. Даже сегодня, когда ситуация в ряде стран Европы критическая, мы видим, что люди там, несмотря на запреты, вальяжно разгуливают по улицам, продолжают действовать точки общественного питания. Понятно, что в таких условиях активно бороться против распространения вируса очень сложно. Нужно было принять строгие, конкретные меры, которые могли бы остановить широкое распространение и проникновение этой инфекции в различные слои общества", - сказал азербайджанский политолог.

На этом фоне, отметил Фикрет Садыхов, можно сказать, что в Азербайджане достаточно удачно выбрали меры для заслона пандемии. Расширилась сеть лечебных учреждений, привлечен к лечению и профилактике инфекции медицинский персонал различных медучреждений. В нашей стране наблюдается более ответственное отношение к вопросу борьбы с коронавирусом. Хотя, конечно, нельзя сказать, что такая сознательность носит повсеместный характер. Пока еще не все понимают опасность нависшей угрозы.

"Ситуация в Италии, Испании, других странах должна послужить нам предупреждением. В этих странах люди не столь ответственно отнеслись к карантинному режиму, не проявили должной дисциплины. С другой стороны, видимо, и медперсонал, медицинские службы этих стран оказались не готовы адекватно отреагировать на возникшую проблему", - отметил политолог, считающий, что, в комплексе все это повлияло на то, что сегодня в Европе свирепствует коронавирус.

Конечно, его в конце концов остановят, меры уже принимаются, но это будет достигнуто ценой неимоверных усилий и человеческих жизней, резюмировал Фикрет Садыхов.

С момента начала распространения коронавируса в мире заболели 785 709 человек, из них - 37 686, вылечились - 165 837.

По данным сайта worldometers и центра Джона Хопкинса, лидером по смертности является Италия. Там умерло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев - 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек. После Италии следует Испания. Сейчас жертвами коронавируса там стали 7716 человек из 87 956 подтвержденных случаев. Число тех, кто поборол болезнь в Испании выше, чем в Италии - 16 780 человек избавились от заболевания.

В Германии также фиксируют стремительное распространение заболевания - 66 885 случаев. Из всех больных там умерли 645 человек, вылечились - 13 500 человек.

Франция, хотя и зарегистрировала меньше случаев заражения, чем в Германии, однако число летальных случаев там также достаточно велико - 3024 жертвы COVID-19.

Великобритания уже пересекла отметку в 20 000 больных, сейчас там подтвердили 22 141 случаи, из которых 1408 смертей и только 135 тех, кто выздоровел.

В Иране зарегистрировали 41 495 заражений, в Швейцарии - 15 922, в Бельгии - 11 899, в Нидерландах - 11 817, в Турции - 10 827.

Лейла Таривердиева