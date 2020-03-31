Президент Ильхам Алиев - о реакции бизнеса на пандемию коронавируса: В этой ситуации азербайджанские предприниматели с честью выполняют свой гражданский долг

Обратившись ко всем азербайджанским предпринимателям, я призвал их не сокращать работников. Эта просьба или требование остается в силе. Должен также отметить и считаю, что в этой ситуации азербайджанские предприниматели с честью выполняют свой гражданский долг.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Наша экономическая динамика в нынешнем году была очень позитивной. В январе-феврале валовой внутренний продукт увеличился на 2,8 процента, в ненефтяном секторе - на 6,7, а в области ненефтяной промышленности - на 21,7 процента. Инфляция составила всего 2,8 процента, а доходы населения увеличились на 9 процентов. То есть, доходы превысили инфляцию. В то же время налоговые и таможенные органы за 2 месяца перечислили в государственный бюджет крупные средства. Налоговые органы внесли в бюджет 170 миллионов, а таможенные органы - 80 миллионов манатов. Конечно, мы надеемся, что эта динамика сохранится в течение всего года, и, таким образом, в наш бюджет поступят дополнительные доходы, за счет которых будет возможной реализация дополнительных социальных программ", - отметил глава государства.

По его словам, сейчас немного рано говорить об итогах марта. "Обычно Государственный комитет по статистике представляет цифры примерно через неделю после окончания первого квартала. Поэтому мы, конечно, проанализируем эти цифры. Но не трудно предположить, что пандемия, конечно, чинит и будет чинить большие препятствия нашему экономическому развитию", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Для того, чтобы свести к минимуму экономические и социальные последствия пандемии, моим решением Кабинету Министров был выделен 1 миллиард манатов, напомнил он. "Моим решением созданы четыре рабочие группы, основная сфера деятельности которых заключается в том, чтобы, проанализировав вопросы занятости, представить предложения, обеспечить экономическую стабильность, экономическое развитие, сохранить макроэкономическую стабильность и, проанализировав наше финансовое положение, принять до конца года необходимые дополнительные меры и в этой области. Конечно, мы в первую очередь уделяем внимание субъектам предпринимательства, функционирующим в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса. Мы должны в первую очередь учитывать финансовое положение работающих там людей. Потому что в представленной мне Министерством экономики справке указано, какие сферы больше всего пострадали от этой ситуации, и в этих сферах работает более 300 тысяч человек. Конечно, их материальное положение беспокоит нас. Мы должны оказать им поддержку. Особенно если учесть, что, обратившись ко всем азербайджанским предпринимателям, я призвал их не сокращать работников. Эта просьба или требование остается в силе. Должен также отметить и считаю, что в этой ситуации азербайджанские предприниматели с честью выполняют свой гражданский долг. На сегодняшний день в созданный моим Указом Фонд поддержки борьбы с коронавирусом поступило уже более 100 миллионов манатов, и всего лишь 20 миллионов из них перечислены из резервного фонда Президента. Это говорит о том, что значительная часть средств - это пожертвование предпринимателей, которые проявляют солидарность в данном вопросе", - заявил глава государства.

Уверен, что мой призыв не сокращать работников, конечно, будет и должен учитываться, отметил он. "В то же время понятно, что многие сферы и более сорока тысяч субъектов предпринимательства сейчас, можно сказать, бездействуют или же работают в ограниченных рамках. Государство должно оказать им помощь. Поэтому было дано указание учитывать как социальное обеспечение людей, работающих в этих субъектах предпринимательства по найму, так и деятельность частных предпринимателей. Их примерно 300 тысяч. Министерству экономики даны эти указания", - заявил Президент Ильхам Алиев.