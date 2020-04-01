Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с проведенными т.н. "выборами"

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными "выборами", проведенными на оккупированных территориях нашей страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится: "В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 31 марта 2020 года было организовано очередное "шоу выборов", называемое "президентскими и парламентскими выборами". Этот шаг захватнической Армении и ее пособника - оккупационного режима - незаконен, не имеет никакой правовой основы, является большим пятном для имени демократии и выборов".

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