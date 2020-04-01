Грузия не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Грузии не признает так называемые "президентские и парламентские выборы", состоявшиеся в оккупированном Арменией Нагорно- Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az.

"Министерство иностранных дел Грузии вновь выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и не признает так называемые "президентские и парламентские выборы", состоявшиеся 31 марта 2020 года в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Грузия поддерживает исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.