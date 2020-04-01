Питер Тейс: Так называемые «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе являются вопиющим актом провокации

Так называемые "президентские и парламентские выборы", которые прошли 31 марта 2020 года под патронажем фашистского правительства Армении на суверенной территории Азербайджана являются вопиющим актом провокации.

Об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, передает Day.Az.

"Ереван не уважает четыре резолюции Совета Безопасности ООН по конфликту и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это в очередной раз демонстрирует стремление руководства Армении сохранить нынешний статус-кво на суверенной территории Азербайджана и продвигать практику государственного управления, которая приводит к повышению уровня бедности в Армении", - сказал он.

Как отметил американский эксперт, вызывает глубокую обеспокоенность и тот факт, что международное сообщество не реагирует должным образом оперативно и не делает осуждающих публичных заявлений по этому вопросу.

Тейс считает, что политика, проводимая армянскими властями в этом регионе Азербайджана, является серьезной угрозой для безопасности и служит опасным прецедентом для других зон конфликта в Европе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.