ОИС не признает т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе
Проведение 31 марта так называемых "выборов" в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН по конфликту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Организации исламского сотрудничества (ОИC).
Генеральный секретариат ОИС также ссылается на резолюции и решения ОИС и ОБСЕ, которые поддерживают мирное урегулирование конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана, говорится в документе.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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