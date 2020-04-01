Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Гёкгельском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей в питьевой воде населения в Гёкгёльском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 7 населенных пунктах с численностью жителей 13 774 человек в Гёкгёльском районе, из средств, предусмотренных для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) госбюджета Азербайджана на 2020 год, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 700 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, исходящие из данного документа.