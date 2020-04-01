Али Ахмедов: "Выборы" в Нагорном Карабахе не признаются и не будут признаны

В то время, когда мир борется с коронавирусной пандемией, сепаратистский режим Нагорного Карабаха провел так называемые "парламентские" и "президентские" "выборы". Но они и в этот раз потерпели политический крах. Одна из причин заключается в том, что все так называемые "выборы", организованные непризнанным сепаратистским режимом, ни одним государством признаны не были и не признаются. Мы являемся свидетелями этого уже много лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заместителя премьер-министра, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии "Ени Aзербайджан" Али Ахмедова.

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