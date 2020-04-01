Эркан Озорал: Турция никогда не признает «выборы», проведенные в оккупированном Нагорном Карабахе

Позиция Турции по нагорно-карабахскому конфликту абсолютно ясна и однозначна.

Об этом сказал Trend посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az.

По его словам, Турция считает незаконной любую политическую деятельность, осуществляемую в этом регионе: "Поэтому так называемые "выборы", проведенные в оккупированном Нагорном Карабахе 31 марта, Турция никогда не признает. Кроме того, сопредседатели Минской группы ОБСЕ тоже заявили об этом. Турция поддерживает скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и восстановление справедливости, которое затянулось на более чем 30 лет. Мы призываем стороны конфликта урегулировать конфликт путем переговоров. Этот конфликт должен быть оперативно решен в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.