https://news.day.az/politics/1218697.html Майкл Сиберт: Мы не признаем т.н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе
Майкл Сиберт: Мы не признаем т.н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе
Мы не признаем т.н. "выборы", проведенные в оккупированном Нагорном Карабахе и их результаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал уполномоченный Федерального министерства иностранных дел Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Майкл Сиберт.
В заявлении говорится: "Мы не признаем законными прошедшие вчера в оккупированном Нагорном Карабахе т.н. "президентские и парламентские выборы". И результаты этих т.н. "выборов" также считаются незаконными".
Отметим, что 31 марта в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе Азербайджана прошли т.н. "президентские и парламентские выборы".
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