Cергей Марков: Азербайджан предпринял особые меры для защиты населения от распространения пандемии коронавируса

Азербайджан предпринял серьезные шаги с целью защиты населения от распространения пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков на онлайн-конференции на тему "Как изменит эпидемия коронавируса отношения России с Азербайджаном, Арменией и Грузией?".

"Азербайджан, как и другие страны, ввел режим карантина. Но его особенностью является то, что в стране создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в который были сделаны значительные взносы. На сегодняшний день общая сумма средств Фонда превышает 100 миллионов манатов. Помимо этого государство выделило 1 миллиард манатов для поддержки национальной экономики Азербайджана. Государство предприняло и другие меры социального характера. К примеру, граждане в условиях карантина помещены в 4-х и 5-тизвездочные отели, врачи, привлеченные к борьбе с вирусом, получают надбавки", - сказал Марков.

Далее, отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта, политолог отметил, что после окончания эпидемии коронавируса могут появиться новые возможности для продвижения в его урегулировании.

По его словам, это связано с тем, что Армения в связи с ударом по ее экономике может почувствовать большую потребность в деблокировании своих границ.