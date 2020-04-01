Айдын Гусейнов: Если мы хотим сохранить жизни, мы обязательно должны соблюдать правила

Учитывая, что угроза распространения коронавируса растет быстрыми темпами в мире, каждый должен понимать, что принимаемые серьезные превентивные меры обязательны к исполнению.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что соблюдение требований Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана является долгом каждого: "Если мы хотим сохранить жизнь, свое здоровье и здоровье своих близких, то мы должны обязательно соблюдать установленные правила. В настоящий момент на каждого из нас возложены важные задачи, целью которых является предотвращение распространения вируса среди населения. И мы просто должны оставаться дома в карантинный период".

Он также отметил, что, несмотря на все важные меры, принимаемые государством, некоторые лица до сих пор не соблюдают эти правила: "Граждане, которые недостаточно понимают суть лозунга Evdə qal, sağlam ol ("Оставайся дома, сохрани здоровье"), становятся источником опасности как для своей жизни, так и для родных и близких, в том числе для общества. В нашей стране профилактика этого вируса и защита здоровья граждан находятся под строгим контролем руководства страны и регулярно проводятся мероприятия в этом направлении.

Наша единственная обязанность - защитить себя и свой народ, соблюдая простые правила. Каждый из нас должен сделать вклад в борьбу с пандемией, демонстрируя солидарность и чувство полной ответственности".

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, прекращается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Покидать дома и квартиры допускается только при необходимости оказания неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственно опасной ситуации для жизни и здоровья, с целью посещения разрешенных к деятельности объектов розничной торговли и обслуживания населения, выполнения служебных обязанностей в случаях выброса бытовых отходов, а также в организациях, функционирующих в период особого режима.

В целях минимизации общения людей друг с другом и, тем самым, снижения скорости заражения инфекцией, деятельность по ряду сфер экономики и услуг в течение объявленного периода запрещена.