https://news.day.az/politics/1218751.html Провокация армян на границе - Заявление Госпогранслужбы Азербайджана
Провокация армян на границе - Заявление Госпогранслужбы Азербайджана
Сегодня, начиная с 12:25, погранично-боевые пункты вблизи сел Мезем и Гушчу Айрым Газахского района, военные и гражданские транспортные средства, передвигающиеся по автомобильной дороге в этом направлении, а также граждане, занимающиеся хозяйственной деятельностью, были обстреляны ВС Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана.
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