Севиндж Фаталиева: Международное сообщество не признает т.н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе

Проведение незаконных "выборов" в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана полностью противоречит нормам международного права.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend заместитель председателя Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

"По сути, эти выборы - очередная провокационная и политическая игра страны-оккупанта Армении", - подчеркнула она.

Фаталиева отметила, что очередное шоу под названием "президентские и парламентские выборы" в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе не только незаконно, но и является грязным пятном на полотне демократических ценностей. По ее словам, Армения и созданный ею так называемый режим этими шагами нарушают все международные нормы, а также снижают вероятность мирного урегулирования конфликта.

Депутат Милли Меджлиса отметила, что так называемые "выборы" были организованы в тот период, когда мир был мобилизован на борьбу с коронавирусной пандемией. Этот факт подтверждает, что оккупационная Армения и сепаратистский режим предпринимают шаги, противоречащие международным вызовам в борьбе с пандемией для выполнения своих грязных целей.

"В то же время это незаконное движение еще раз доказывает, что Армения не заинтересована в мирном урегулировании конфликта, а пытается продлить статус-кво. Оккупирующее государство занимается только имитацией урегулирования", - сказала депутат, отметив, что Азербайджан официально выразил свое отношение к этому вопросу.

Ряд государств и международных организаций, в том числе Европейский союз и сопредседатели Минской группы ОБСЕ также признали эти "выборы" незаконными и заявили о непризнании их результатов, что означает, что международное сообщество не воспринимает и осуждает так называемые выборы в оккупированном Нагорном Карабахе: "Любые выборы в Нагорно-Карабахском регионе могут проводиться только и только на основании законов Азербайджана. Власти Армении должны осознать эту реальность и покинуть оккупированные территории мирным путем. В противном случае у этой страны нет перспектив".