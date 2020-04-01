Акиф Меликов: Победа над коронавирусом возможна только общими усилиями государства и граждан Азербайджана

"Вам очень повезло. У вас прекрасная страна с великой историей. Но больше всего вам повезло с людьми, которые стоят у руля государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева - вы можете ими гордиться. Вы можете быть уверенными в том, что благодаря их усилиям страна преодолеет любые трудности". Такие слова я услышал за последние дни от огромного числа людей, проживающих в самых разных странах мира. В том числе и в тех, что считались до недавнего времени примером мощных социально ориентированных государств.

Политиков из этих стран нам старались ставить в пример. Но наступил важнейший, переломный и судьбоносный момент в новейшей истории человечества, и все увидели, кто есть кто. Мы увидели, что политики из самых разных стран мира не скрывают своей беспомощности перед лицом угрозы, которая называется "коронавирус COVID-19". Мы увидели, что система здравоохранения в ведущих странах мира парализована, что ежедневный счет на погибших там идет на сотни, а порой и на тысячи человек. Мы стали свидетелями того, что на улицах этих стран стоят гробы, что в магазинах не хватает продуктов. Мы увидели слезы граждан этих стран, уже лишенных всех средств к существованию и готовых грабить и крушить все на своем пути, дабы прокормить своих родных и близких.

Наконец, мы увидели чудовищное - готовность руководителей целого ряда стран мира, по сути, заживо хоронить своих сограждан, лишая их надежды и заявляя о том, что число погибших будет измеряться сотнями тысяч и даже миллионами. Не берусь судить, какой будет судьба этих политиков. Могу лишь констатировать, что многие из них не могут называться государственными деятелями. Сегодня весь мир видит эталон деятельности настоящих государственных деятелей. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева - на них должны и будут равняться все те политики, которые понимают, что власть является, прежде всего, ответственностью. Ответственность перед Родиной, согражданами, Богом, собственной совестью.

Президент и Первый вице-президент Азербайджана сегодня в режиме 24/7, в прямом смысле слова, пытаются уберечь от беды нашу родную землю, отвести беду от наших домов и семей. Благодаря их работе и заботе тысячи наших сограждан из разных стран мира возвращены на Родину, которых разместили, в том числе, и в лучших гостиницах Азербайджана, обеспечивая всем необходимым за счет государства. По их инициативе действует Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Демонстрируя пример другим, Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева перечислили в этот Фонд свои годовые зарплаты. Ничего подобного не сделали политики из так называемых ведущих мировых держав. Мы все это видим, видят это и жители самых разных стран мира.

Видят они то, что в Азербайджане нет недостатка в продуктах питания, что полки магазинов полны. Видят они и то, что создана специальная площадка для регистрации одиноких людей пожилого возраста - явной группы риска 60+. Граждане этой возрастной категории могут позвонить в специальный call-центр и оповестить о том, что пребывают одни, или зарегистрироваться онлайн. Помощь этой категории лиц, а речь идет, в том числе, и о бесплатной доставке товаров из магазинов на дом, осуществляет непосредственно государство и волонтерское движение, поддерживаемое Фондом Гейдара Алиева.

А еще, буквально несколько дней назад Президент страны Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева открыли медицинское учреждение под названием "Ени клиника". Оно рассчитано на 575 коек. Здесь будут работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала. Поначалу, и это естественно, больница будет принимать исключительно тех, кто заражен коронавирусом. Кроме того, есть уже сведения о программе финансовой поддержки для выплаты заработной платы сотням тысяч наемных работников в сферах, пострадавших от пандемии, будет оказана помощь сотням тысяч индивидуальных предпринимателей. Будут налоговые льготы.

Одним словом, государство сделает все, что возможно, и даже больше, для того, чтобы борьба с коронавирусом прошла для граждан Азербайджана с минимальными потерями. Говоря иначе, сделает все для победы в, пожалуй, самой тяжелой войне, которую человечество ведет за последние более чем 70 лет. Оно снабдило своих сограждан всем необходимым - едой, больницами, врачами, средствами к существованию, работой. Оно снабдило их верой в себя, в победу над коронавирусом. Теперь каждый из нас просто обязан сделать все, дабы все эти огромные усилия руководства страны не были напрасными! И именно об этом, о необходимости ощущать свою гражданскую ответственность, говорят Президент и Первый вице-президент Азербайджана!

В обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в котором звучали сопереживание о судьбе каждого из нас, мы услышали важный призыв не покидать свои жилища без острой необходимости, оставаться дома в ближайшие двадцать дней. Я, как отец, дедушка, как руководитель большого творческого коллектива, как гражданин Азербайджана был потрясен до глубины души словами Мехрибан Алиевой. Я присоединяюсь к ее призыву и призываю к тому же всю отечественную интеллигенцию, каждого из нас. Идет война. Ежедневно гибнут люди. Победа тут возможна только общими - государства и граждан Азербайджана - усилиями. И она будет достигнута. Самая темная ночь всегда сменяется рассветом.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана