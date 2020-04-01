Президент Ильхам Алиев наградил Шамиля Айрыма орденом "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Шамиля Айрыма орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.