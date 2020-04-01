https://news.day.az/politics/1218788.html Президент Ильхам Алиев наградил Шамиля Айрыма орденом "Достлуг"
Президент Ильхам Алиев наградил Шамиля Айрыма орденом "Достлуг"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Шамиля Айрыма орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
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