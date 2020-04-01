Письмо Президенту: "Вы думаете и заботитесь обо всех людях, и я признательна Вам за этот труд и заботу"

Вы думаете и заботитесь обо всех людях, и я признательна Вам за этот труд и заботу. Об этом, как передает Day.Az, говорится в письме, отправленном жительницей Баку Гюльнарой Гараевой в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева.



Day.Az представляет вниманию читателей текст письма:



"Уважаемый господин Президент!



В эти дни я хочу обратиться к Вам как "дорогой Президент", потому что Вы покоряете сердца делами, которые совершаете для Азербайджана.



Я занимаюсь литературой. И с чувством гордости отмечу, что возвышала имя нашей страны, получая награды международных конкурсов. Я - победительница фестиваля "Болдинская осень", который был проведен в России в 2013 году. Достичь такого успеха от Азербайджана удалось пока что только мне. Кроме того, я - лауреат конкурса "Литературная Вена" и финалистка премии "Национальная книга". Мои успехи продолжает и дочь, которая пропагандирует Азербайджан на международной арене.

То, что Вы делаете сегодня для Азербайджана, растрогало меня как человека, любящего свою страну и проявляющего активную гражданскую позицию. В столь трудные для всего мира дни ни один лидер ни одной страны не предпринимает таких решительных шагов, какие делаете Вы. Вы думаете и заботитесь обо всех людях, и я признательна Вам за этот труд и заботу. Проявляйте заботу и о себе, наш дорогой Президент. Народ любит Вас.

Вы - Президент каждого из нас. Азербайджан развивается благодаря Вам. Спасибо, что Вы ведете страну только вперед.



С уважением, Гараева Гюльнара Фаиг гызы, Азербайджан, г.Баку, Низаминский район".