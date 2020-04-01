Президент Ильхам Алиев подписал Указ о предоставлении льготных кредитов молодежи приграничных и горных территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменения в "Порядок использования средств Фонда молодежи Азербайджана, в том числе, предоставления льготных кредитов за счет Фонда".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Данным Указом в Порядок включен новый подпункт.

В документе для молодежи, проживающей в приграничных и горных территориях, переехавшей на эти территории на постоянное жительство, в том числе, занимающейся фермерским хозяйством и другой предпринимательской деятельностью, предусмотрено выделение льготных кредитов.