https://news.day.az/politics/1218830.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие! - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие! - ВИДЕО
Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!
Об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Инстаграм, передает Day.Az.
"Сегодня в небе над Абшероном парила стая журавлей! Журавли - символ здоровья, счастья и долголетия! Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!", - говорится в публикации.
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