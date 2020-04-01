Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!

Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!

Об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Инстаграм, передает Day.Az.

"Сегодня в небе над Абшероном парила стая журавлей! Журавли - символ здоровья, счастья и долголетия! Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!", - говорится в публикации.