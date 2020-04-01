Население Азербайджана должно серьезно отнестись к защите своего здоровья

Население Азербайджана должно понимать, насколько коронавирус опасен, и обязано со всей серьезностью отнестись к защите жизни, своей и близких.

Об этом сказал Trend обозреватель журнала "Международная жизнь" Сергей Филатов, передает Day.Az.

Он отметил, что карантин необходим, чтобы сдержать рост числа зараженных людей: "Власти разных стран, в том числе и Азербайджана, хотят через карантинный режим сократить до минимума возможность передачи вируса от человека к человеку и это разумная мера".

По словам эксперта, после пандемии глобализация закончится, придет эра регионализации: "Также после того, как коронавирус будет побежден, мир ждет укрепление национальных государств, появление региональных валют и валютных зон, вероятно даже расставание с долларом, как с мировой валютой. В США могут ввести амеро, как национальную денежную единицу, о чем уже давно идут разговоры, как о "запасном варианте". Кроме того, возможно резкое обострение социальных конфликтов в связи со стремительным падением ВВП и ростом безработицы повсеместно на Западе. На Востоке такое не в новинку - справятся, если западники не будут мешать. Скорее всего, западники займутся своими внутренними проблемами и перестанут вмешиваться в чужие дела лет на восемь-десять. Некоторые отрасли ожидает спад - туризм, гражданская авиация, морские круизы, сократятся банковский и страховой сектора экономики. Произойдет уравновешивание балансов производственного и финансового секторов - сейчас авуары финансового сектора почти в 20 раз больше, чем объем всей мировой экономики, который равен 75-80 триллионам долларов. Напечатано лишних денег и ценных бумаг в разы больше реальных экономических потребностей.

Это - самые очевидные последствия. Вопрос в том, насколько долго будет продолжаться пандемия.

Комментируя вероятность влияния коронавируса на мировое перераспределение финансов, Филатов отметил два варианта развития событий: "Первый вариант: кризис разрушает финансовую систему США и власть финансистов, через обнуление их преимущества перед производственным сектором. Трамп способствует этому объективному процессу. Финансисты проиграют. Второй вариант: ФРС уже скупила половину экономики США, собрав на своих счетах 9 триллионов активов американских и транснациональных корпораций, что равно 1/2 всего ВВП США, оценивающегося сегодня в 18 триллионов долларов. Значит, после кризиса ФРС станет самым крупным собственником в США".

Также эксперт считает, что возможно после пандемии многие компании откажутся от аренды офисов и перейдут на удаленный метод работы: "Работать на "удаленке" - это сокращать расходы фирмы на аренду помещений. Другое дело - надо будет так воспитать сотрудников, чтобы они работали без поминутного контроля начальства. А это уже зависит от конкретных работников и руководителей. С другой стороны, ни одно реальное производство не может перейти на дистанционную работу. "Удаленка" - это работа для служащих офисов, а не рабочих на предприятии, которые производят продукцию. При этом, после кризиса многие офисные работники окажутся не востребованы, поскольку работодатель будет экономить на их найме. Полагаю, что постоянное кредитование и перекредитование предприятий, которыми пользовались в течение нескольких десятков лет, уйдет в прошлое. Все начнут решительно вести своё хозяйство и считать деньги, а не надеяться на кредит. Возможно, будет возвращение к плановому хозяйству".

Он полагает, что в дальнейшем между людьми будут восстанавливаться личные отношения: "Они в определенной мере разрушены тем, что мало остается патриархальных семей. Перспектива, похоже, такова, что семья опять станет самым главным для человека. Вместе - лучше, чем поодиночке.

Между странами отношения ослабнут в том смысле, что люди станут меньше передвигаться по миру. Возможно, Евросоюз не выдержит тех противоречий, что проявляются сейчас между государствами-членами в связи с пандемией. Европейская бюрократия в Брюсселе просто скована ужасом от происходящего и молчит. Её, судя по всему, никто из стран ЕС скоро не станет слушаться. Значит, переформатирование Европы - на повестке дня. Кроме того, можно ждать в Европе прямых столкновений между местным населением и беженцами-эмигрантами, которые прибыли сюда в последние годы".

В заключении Сергей Филатов сказал, что экономический кризис может продлиться до пяти лет, варьируясь по срокам в разных странах: "Если в Россию вернется в каком-то виде Госплан, то выход может стать более быстрым. Требуется жесткое вмешательство государства в регулирование новой экономики, которая возникнет на базе докризисной, но её не повторит во всех компонентах, прежде всего, в деле балансировки финансового и производственного секторов. Без этого урегулирования баланса между двумя главными компонентами экономики, выход из кризиса может затянуться. Если государство создаст между ними слаженное сотрудничество, то выход может стать достаточно быстрым. И в результате появится качественно новая экономика, где деньги будут "обслуживающим персоналом", а не "вещью для себя", когда любая финансовая операция в последние годы давала большую и более быструю прибыль, чем производственный процесс".