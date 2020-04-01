https://news.day.az/politics/1218861.html Генеральный директор ВОЗ направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный директор ВОЗ направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и лидерам других стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гендиректор ВОЗ высоко оценивает политику и шаги, предпринятые Президентом Азербайджана, для ограничения воздействия и масштабов пандемии COVID-19.
С полным текстом письма можно ознакомиться здесь.
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