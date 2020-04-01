Генеральный директор ВОЗ направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и лидерам других стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гендиректор ВОЗ высоко оценивает политику и шаги, предпринятые Президентом Азербайджана, для ограничения воздействия и масштабов пандемии COVID-19.

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