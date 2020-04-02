Чехия не признает т.н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе

МИД Чехии распространило заявление в связи с так называемыми "президентскими и парламентскими выборами", проведенными на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на посольство Чехии в Азербайджане.

"В Нагорном Карабахе 31 марта 2020 года были проведены так называемые "президентские и парламентские выборы". В данном контексте, министерство иностранных дел Чехии подчеркивает, что не признает конституционные и правовые рамки, в которых были проведены эти т.н "выборы".

Чехия полностью поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей, и призывает все стороны, вовлеченные в конфликт, к продолжению мирного процесса, а также поддерживает заявление Генсека ООН от 23 марта 2020 года с призывом к глобальному режиму прекращения огня во всем мире", - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.