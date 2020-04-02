https://news.day.az/politics/1219267.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация связи с годовщиной Апрельских побед азербайджанской армии.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация связи с годовщиной Апрельских побед азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
"Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".
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