Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах!

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация связи с годовщиной Апрельских побед азербайджанской армии.



Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:



"Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".