Австралия не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

Австралия не признает так называемые "выборы", проведенные в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в Twitter написал посол Австралии в Турции Марк Иннес-Браун.

"Австралия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает прошедшие 31 марта в оккупированном Нагорном Карабахе так называемые "выборы". Для достижения урегулирования конфликта путем переговоров важно продолжать миссию Минской группы ОБСЕ", - отметил посол.

Напомним, что посол Австралии в Турции также аккредитован в Азербайджане и Грузии.