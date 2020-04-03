https://news.day.az/politics/1219605.html Австралия не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА
Австралия не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА
Австралия не признает так называемые "выборы", проведенные в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в Twitter написал посол Австралии в Турции Марк Иннес-Браун.
"Австралия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает прошедшие 31 марта в оккупированном Нагорном Карабахе так называемые "выборы". Для достижения урегулирования конфликта путем переговоров важно продолжать миссию Минской группы ОБСЕ", - отметил посол.
Напомним, что посол Австралии в Турции также аккредитован в Азербайджане и Грузии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре