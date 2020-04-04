Представительство ООН в Азербайджане приветствует меры правительства по борьбе с COVID-19

Представительство ООН в Азербайджане приветствует меры правительства по борьбе с COVID-19, выражает готовность оказать помощь в решении проблем, вызванных коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на представительство.

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