https://news.day.az/politics/1219829.html Представительство ООН в Азербайджане приветствует меры правительства по борьбе с COVID-19
Представительство ООН в Азербайджане приветствует меры правительства по борьбе с COVID-19
Представительство ООН в Азербайджане приветствует меры правительства по борьбе с COVID-19, выражает готовность оказать помощь в решении проблем, вызванных коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на представительство.
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