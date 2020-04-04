Хикмет Бабаоглу: Подготовленные в Азербайджане программы рассчитаны на развитие в период постпандемии

Азербайджан осуществляет комплекс мер по снижению угрозы коронавируса и его последствий. Сюда входят и меры, реализуемые в экономическом отрасли. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По словам депутата, коронавирус наносит большой ущерб как социальной, так и экономической сфере: "Одной из основных проблем, стоящих перед страной в этом направлении, является поддержка уязвимых групп населения и предпринимателей. В настоящее время в связи с этим также осуществляются важные меры. Министерство экономики подготовило 9 специальных программ. Это поддержка предпринимательства, налоговые льготы ипотечное кредитование, увеличение коммунальных лимитов электроэнергии и другие".

Бабаоглу отметил, что разработанные программы рассчитаны на развитие в период постпандемии.

"В результате исполнения пакета программ, часть зарплаты более 300 тысяч работников будет выплачена государством. Государственную поддержку получат более 290 тысяч микро-и индивидуальных предпринимателей. Эти меры, несомненно, помогут обеспечить экономический динамизм в нашей стране и послужат максимальному сокращению экономических потерь наших граждан", - сказал депутат.

Депутат отметил, что здесь важна и гражданская ответственность: "Азербайджан входит в число стран, способных принять действенные и эффективные меры в борьбе с коронавирусом. Это отмечается и Всемирной организацией здравоохранения. Однако говорить об эффективном результате можно в том случае, если гражданская ответственность будет находиться на высоком уровне".