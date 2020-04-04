Президент Ильхам Алиев назначил Исмета Саттарова членом Национального совета телерадиовещания

4 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Исмета Раджаб оглу Саттарова членом Национального совета телерадиовещания сроком на 6 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.