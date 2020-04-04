https://news.day.az/politics/1220005.html Президент Ильхам Алиев назначил Исмета Саттарова членом Национального совета телерадиовещания
Президент Ильхам Алиев назначил Исмета Саттарова членом Национального совета телерадиовещания
4 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Исмета Раджаб оглу Саттарова членом Национального совета телерадиовещания сроком на 6 лет.
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