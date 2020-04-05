МИД Боснии и Герцеговины осудил проведение незаконных "выборов" в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины направило ноту в МИД Азербайджана в связи с проведением незаконных "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Босния и Герцеговина считает, что проведение "незаконных" выборов в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и решению ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта на основе суверинитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, признанных на международном уровне.

Официальное Сараево осуждает нарушение в любом виде норм и принципов международного права.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.