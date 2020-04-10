Модульные больницы пригодятся стране и после победы над коронавирусом

Распоряжение Президента Ильхама Алиева о строительстве модульных больниц говорит о том, что руководство страны вновь действует на опережение.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

До сегодняшнего дня, отметил наш собеседник, уже были приняты четкие решения, которые позволили предотвратить вспышку инфицирования коронавирусом в нашей стране. Это и введение жесткого карантинного режима и изоляции граждан, и важные шаги в экономическом плане. Руководство страны учло, что пандемия сопровождается глобальным финансовым, экономическим кризисом, и азербайджанская экономика, частный сектор, население в этих условиях нуждаются в очень серьезной поддержке государства.

"Распоряжения Президента Ильхама Алиева по этим направлениям смогли гарантировать сохранение стабильности во многих сферах, предотвратили панику, сокращение производства и, самое главное, отвели угрозу вспышки коронавируса в стране.

Решение о строительстве модульных клиник - это еще один шаг, предпринятый на опережение. Его реализация позволит Азербайджану быть готовыми к любому развитию ситуации. Как говорят специалисты, поведение вируса прогнозировать сложно, и если, как ожидается, в осенне-зимний период он вновь поднимет голову, пусть и не в масштабах пандемии, наша страна будет во всеоружии. Это решение абсолютно правильное и направлено оно на долгосрочное обеспечение медицинскими услугами граждан на случай, если в этом возникнет необходимость", - подчеркнул Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева