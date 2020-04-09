Жесткая реакция мирового сообщества снова не дала армянам "узаконить" марионеточный режим в оккупированном Карабахе

Попытки провести выборы на оккупированных территориях Азербайджана вновь обернулась в политическое фиаско и привело к саморазоблачению оккупационного режима.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Как пояснил наш собеседник, причиной такого шага, противоречащего нормам международного права, стали попытки Армении и так называемого режима в Нагорном Карабахе узаконить оккупацию, однако этого не произошло.

"Политическое шоу, которое проходило на наших оккупированных территориях 31 марта, было осуждено авторитетными международными и региональными организациями. Это должно еще раз рассматриваться как поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и непризнание мировым сообщество политики агрессии", - подчеркнул депутат.

В качестве примера таких организаций, парламентарий назвал Тюркский совет, Движение неприсоединения, Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран, Организацию исламского сотрудничества, Организацию за демократию и экономическое развитие, ГУАМ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европейский союз и НАТО.

"В связи с этим позиция, продемонстрированная ведущими державами региона и мира, очень важна и заслуживает особого внимания. Твердая позиция таких стран как Турция, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Молдова, Канада, Австралия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Финляндия, Германия, Италия, Черногория, Великобритания, Бельгия, Швеция, Хорватия, Иран и др. еще раз показала, что агрессивная политика Армении и попытки узаконить статус-кво не увенчаются успехом", - заявил Бабаоглу.

Несомненно, продолжил депутат, позиция вышеупомянутых международных и региональных организаций и стран мира также может быть оценена как их справедливое отношение к международному праву и, в частности, к Азербайджану.

"Это свидетельствует о престиже нашей страны в системе международных отношений, умении устанавливать дипломатические стратегические отношения на основе взаимных интересов в межгосударственных отношениях.

Поэтому стране-оккупанту и так называемому режиму было бы лучше подумать об уходе с оккупированных территорий, чем создавать выборное шоу", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов