Парламентский комитет Азербайджана поддержал инициативу Evdə Qal, Evdə Yarat

Парламентский комитет молодежи и спорта поддерживает инициативу Evdə Qal, Evdə Yarat, объявленную министерством культуры и порталом "Креативный Азербайджан", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента).

По инициативе вице-спикера парламента, председателя комитета молодежи и спорта Адиля Алиева, комитет поддержал акцию Evdə Qal, Evdə Yarat и призвал творчески талантливую и одаренную молодежь присоединиться к этому мероприятию.

Посредством соцсетей к этой инициативе уже присоединились более 2 тысяч человек.

В рамках инициативы в период нахождения дома люди делятся своей креативной продукцией (произведение живописи, видео, стихи, музыка и прочее) в соцсетях под хештегом #EvdəQalEvdəYarat и на странице портала "Креативный Азербайджан" в Facebook.

Своим творчеством они настраивают население на позитив, поддерживая борьбу с коронавирусом.

Отметим, что публикации, получившие больше "лайков", будут иметь шанс получить ценные подарки.

С подробной информацией об инициативе Evdə Qal, Evdə Yarat можно ознакомиться на https://creative.az/az/post/109.