Президент Ильхам Алиев: Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии

Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"С первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В начале марта мы пригласили специалистов организации в Азербайджан. Они очень быстро откликнулись на наше предложение. Так, 9-13 марта в нашей стране находилась делегация ведущих специалистов организации. Они ознакомились с ситуацией в нашей стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации, нашедшие отражение в отчете, подготовленном экспертной миссией, принимаются к сведению соответствующими государственными структурами", - сказал глава государства.

По его словам, в письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка продленной в Азербайджане работе.

"Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии. Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире. Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение Азербайджаном добровольной финансовой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования Всемирной организации здравоохранения. Мы высоко оцениваем важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией", - отметил Президент Ильхам Алиев.