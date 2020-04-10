Центр Гейдара Алиева поддержал Испанию

10 апреля на здании Центра Гейдара Алиева в знак выражения солидарности Азербайджана к народам и государствам, в которых широко распространилась коронавирусная инфекция (COVİD-19), появилась видеопроекция государственного флага Испании.

Как сообщили Day.Az в Центре, проекция флага сопровождалась испанской музыкой.

Отметим, что ежедневно с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проекцируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.

Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам сильно пострадавшим от распространения COVID-19.

До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии и России, пострадавших от вируса.