https://news.day.az/politics/1222453.html Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с российским коллегой
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с российским коллегой
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на страницу МИД Азербайджана в Twitter.
Как отмечается, стороны обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с COVID-19.
"Министры договорились на следующей неделе провести более широкую дискуссию по вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией",- говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре