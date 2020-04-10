На наших граждан в борьбе с вирусом возложена большая ответственность и серьезные задачи.

Об этом сказал Trend депутат Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

Мамедов отметил, что правительство Азербайджана с первого дня стало принимать серьезные решения, проводить последовательные и целенаправленные меры по обеспечению здоровья и недопущению заражения людей коронавирусной инфекцией. Президент Ильхам Алиев подписал несколько распоряжений, направленных на минимизацию ущерба от вируса, несколько раз обратился к народу.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева также обратилась к народу. В результате превентивных мер, в отличие от многих развитых европейских стран, ситуация в Азербайджане не вышла из-под контроля. Если бы эти превентивные меры не были предприняты вовремя, у нашей страны возникли бы серьезные проблемы", - подчеркнул он.

Депутат сказал, что в борьбе с вирусом на наших граждан также возлагаются серьезные обязанности и большая ответственность.

"Государство предпринимает все необходимые меры. Граждане должны полностью соблюдать правила и нормы, установленные государством. Наши граждане должны быть более ответственными для предотвращения распространения этого вируса. В противном случае вирус все больше распространится в нашей стране и мы столкнемся с очень серьезными проблемами", - отметил он.

По словам депутата, зарубежный опыт показывает, что в государствах, где были приняты своевременные меры изоляции и соблюдены правила карантина, инфекция получила незначительное распространение. В странах, где граждане относятся к этому вопросу безответственно, ситуация плачевна, поэтому каждый из граждан должен быть более ответственным.

Мамедов добавил, что пандемия оказала серьезное влияние и на экономику стран мира. В связи с карантинными мерами были введены определенные ограничения на деятельность ряда предприятий. По этой причине государство объявило об создании экономического пакета, разработало план мероприятий и заявило, что предпримет все необходимые шаги для преодоления возникших трудностей. С сегодняшнего дня граждане страны начали пользоваться выделяемой государством финансовой помощью.

"Сегодня мы должны быть солидарны, ведь вместе мы сила. Как отметил Президент Ильхам Алиев, наш народ преодолеет и эту проблему", - подытожил он.