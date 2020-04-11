Афат Гасанова: Государство принимает все необходимые меры для сохранения здоровья граждан

Сегодня весь мир борется с пандемией коронавируса. В Азербайджане государство принимает последовательные и необходимые меры для сохранения здоровья граждан и предотвращения заражения вирусом.

Об этом Trend сообщила депутат Афат Гасанова, передает Day.Az.

По словам Гасановой, одной из важнейших мер, принятых для предотвращения распространения вируса в нашей стране, является проведение большого количества медицинских тестов, связанных с вирусом.

"На сегодняшний день в Азербайджане проведено около 60 тысяч исследований, которые являются одними из самых современных в мире", - отметила она.

Проведение такого количества тестов является ярким примером внимания государства и заботы о здоровье граждан. В целом, экономическая мощь является ключом к борьбе с пандемией в этой сложной ситуации.

"Большое количество тестов являются очень важной мерой с точки зрения предотвращения распространения инфекции в другие районы, идентифицируя ее локально. Карантинный режим, применяемый в нашей стране, особенно новые карантинные правила, вступившие в силу 5 апреля, играют очень важную роль в предотвращении распространения заболевания. Как вы знаете, восприимчивость к этому вирусу очень высока. Кроме того, неофициальная информация, распространяемая некоторыми гражданами в социальных сетях, в том числе в некоторых средствах массовой информации, и другие источники дезинформации, равно и недоверие к заболеванию, является серьезным негативным фактором. Пренебрежение болезнью и несоблюдение официальных рекомендаций или гигиенических правил создают благоприятные условия для распространения инфекции", - отметила она.

Как сказала Гасанова, новые карантинные правила, продуманные и своевременно реализованные, имеют особое значение для предотвращения таких негативных последствий.

"В противном случае, нас ждет очевидный результат, страшные последствия пандемии в некоторых развитых странах наглядно свидетельствуют об этом", - подытожила она.