Касым-Жомарт Токаев: На сегодняшний день Тюркский совет стал многосторонней площадкой

На сегодняшний день Тюркский совет стал многосторонней площадкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 10 апреля сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Уважаемые главы государств, участники Саммита. В начале своего выступления хотел бы выразить признательность инициатору сегодняшнего собрания Президенту Азербайджана. Также выражаю признательность генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу за то, что он сегодня находится вместе с нами. На сегодняшний день Тюркский совет стал многосторонней площадкой. Это, безусловно, общее для наших стран достижение", - сказал он.

Подчеркнув, что нынешний Саммит проходит в сложное время - в период пандемии, глава государства Казахстана сказал, что все государства должны консолидировать свои усилия. Он отметил, что актуальным вопросом на повестке дня являются меры по обузданию и преодолению эпидемии. Президент Казахстана рассказал о принимаемых в его стране мерах по борьбе с распространением инфекции. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на темпах развития глобальной экономики, привела к кардинальным изменениям глобальной геополитической и экономической обстановки.