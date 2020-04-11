Сооронбай Жээнбеков: Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество

Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 10 апреля сказал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Уважаемые коллеги. Рад встрече с вами. Хотел бы пожелать миру успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией и скорейшего возвращения к привычной жизни, а также процветания нашим государствам.

Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за инициативу и организацию встречи Тюркского совета", - сказал он.

Президент Кыргызской Республики отметил, что самым злободневным вопросом нынешнего времени является распространяющаяся по миру коронавирусная инфекция. Он рассказал о проводимой в Кыргызстане борьбе против этого заболевания и, подчеркнул, что его страна столкнулась с серьезными вызовами.

"К сожалению, и в нашей стране увеличивается количество зараженных людей. Предпринимаются все меры по предотвращению распространения вируса и поддержке экономики. Ситуация полностью находится под контролем. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству государств-членов Тюркского совета - Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции за оказанную помощь", - сказал Жээнбеков.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что распространение коронавирусной инфекции в мире и затяжной характер сложившейся ситуации обусловливают создание множества рисков. Он также коснулся значения совместных действий для предотвращения дальнейшего распространения болезни, он сказал:

"Председательство Азербайджана проходит в весьма сложный период. Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций. Выражаю надежду на то, что сотрудничество наших стран будет эффективным и будет способствовать улучшению уровня жизни наших народов", - сказал он.