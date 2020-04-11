Гурбангулы Бердымухамедов: Благодаря скоординированным совместным усилиям Туркменистана и Азербайджана продолжает действовать паромное сообщение между портами Туркменбаши и Баку

Благодаря скоординированным совместным усилиям Туркменистана и Азербайджана продолжает действовать паромное сообщение между портами Туркменбаши и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 10 апреля сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Я выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за инициативу организации этого Саммита, который предоставляет нам хорошую возможность обсудить важнейшие вопросы, имеющие глобальный характер и затрагивающие все страны мира. Очевидно, что сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьёзным вызовом, охватывающим обширные географические пространства", - сказал он.

Отметив, что нынешняя ситуация негативно влияет на жизнь многих государств и народов, Президент Туркменистана коснулся значения скоординированных шагов, а также демонстрации гуманизма, взаимной поддержки, солидарности в борьбе с этой опасностью. Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о проводимой в Туркменистане работе по борьбе с коронавирусом. Он также подчеркнул необходимость обеспечения устойчивости торгово-экономических связей, жизнеспособности транспортного сообщения между государствами в сложившихся условиях.

"Хотел бы отметить, что благодаря скоординированным совместным усилиям Туркменистана и Азербайджана продолжает действовать паромное сообщение через Каспийское море между портами Туркменбаши и Баку, которое является важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей грузопотоки на обширном геоэкономическом пространстве. Совместные действия с нашими региональными партнёрами позволяют обеспечивать нормальный режим функционирования транспортных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг. Мы как братские государства, объединённые общей историей, высокими духовными и социальными ценностями, должны сегодня в полной мере проявить их", - сказал Президент Туркменистана, выразив уверенность, что этот непростой период будет преодолен вместе, и братские взаимоотношения еще более упрочатся.