Виктор Орбан: Мы очень благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную нам Азербайджаном

Мы очень благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную нам Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 10 апреля сказал Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Хочу поблагодарить моего друга господина Ильхама Алиева за то, что он пригласил меня на эту видеоконференцию. Господин Президент Эрдоган, благодарим Турцию за материал, который Вы прислали нам для того, чтобы мы могли изготавливать маски. Мы за это благодарны и никогда этого не забудем. Господин Президент Алиев, мой дорогой друг, мы очень благодарны вам за помощь, оказанную нам Азербайджаном", - сказал он.

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что отсутствие вакцины приведет к очень серьезным последствиям. Глава венгерского правительства рассказал о значении медицинского персонала, оборудования и защитных средств для предотвращения распространения пандемии. Он также рассказал о тяжелой экономической ситуации в Европе, вызванной пандемией.

"Экономическая ситуация в Европе сейчас очень неоднозначна. Многие европейские предприятия находятся в беде, и они останутся в беде. Растет безработица, проблемы будут оставаться и дальше. В определенных отраслях промышленности наблюдается спад. Европейские государства на экономические проблемы сейчас реагируют таким образом, что берут огромные кредиты. После кризиса задолженность государств будет намного более высокой", - добавил Орбан.