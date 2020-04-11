Багдад Амреев: Совместный Тюркский инвестиционный фонд может сыграть важную роль в восстановлении экономики в посткризисный период

Совместный Тюркский инвестиционный фонд, о создании которого было принято решение на Бакинском саммите, может сыграть важную роль в восстановлении экономики в посткризисный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 10 апреля сказал Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Уважаемые президенты и премьер-министр. Прежде всего, хотел бы выразить мое глубокое уважение вам, главам государств-членов Тюркского совета, а также сердечную благодарность действующему председателю Тюркского совета, Президенту Азербайджанской Республики его превосходительству господину Ильхаму Алиеву, который инициировал нашу сегодняшнюю встречу на высшем уровне.

Эпидемия затронула и наши государства. К счастью, общая ситуация по сравнению с остальным миром не столь трагична. Это явилось результатом того, что меры предосторожности, предпринятые вашими превосходительствами, решительные шаги в борьбе с вирусом оказали решающее значение в предотвращении более печальных исходов. Наши страны оказали друг другу гуманитарную помощь, в частности, в передаче медицинского оборудования, медицинских масок, респираторов, защитных очков, перчаток и тестовых наборов. Особенная помощь в эвакуации граждан была воспринята общественностью весьма позитивно. Данный кризис показал, что крайне необходимо начать процесс сотрудничества в области здравоохранения в рамках Тюркского совета", - сказал он.

Багдад Амреев коснулся значения усиления взаимодействия стран-членов Тюркского совета в предотвращении экономического кризиса, который возникнет в мире после пандемии. Он отметил, что совместный Тюркский инвестиционный фонд, о создании которого было принято решение на Бакинском саммите, может сыграть важную роль в восстановлении экономики в посткризисный период.