Гендиректор ВОЗ: Все должны наращивать усилия для того, чтобы свести к минимуму воздействие эпидемии на систему здравоохранения, социальные услуги и на экономическую деятельность

Все должны наращивать усилия для того, чтобы свести к минимуму воздействие эпидемии на систему здравоохранения, социальные услуги и на экономическую деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 10 апреля сказал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Прежде всего, большое спасибо за то, что меня пригласили для того, чтобы выступить, обратиться к вам. Мне очень приятно, что я могу связаться с вами из Женевы. Нужно поблагодарить современные технологии. Действительно, волшебство какое-то.

Уважаемый Президент Алиев, когда я посещал Азербайджан, действительно, я видел Вашу полную приверженность к работе. Хотелось бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы признать это. Спасибо за гостеприимство в ходе моего визита. Надеюсь, как только пандемия закончится я и другие президенты вновь приедут туда. Я могу пообещать, что сделаю все возможное для того, чтобы посетить Вас", - сказал он.

Гебрейесус отметил, что действительно есть глобальное распространение COVID-19.

"Вы и ваш Совет тесно сотрудничают с нами. Это касается больничных возможностей, гуманитарной помощи, тестов, обмена научными, техническими знаниями, медицинской, технической поддержки. Это пример трансграничного сотрудничества. Вот что нам нужно для того, чтобы эффективно бороться с пандемией. С момента ее возникновения прошло уже больше 100 дней. Глобальное распространение COVID-19 нанесло серьезный удар по системе здравоохранения, подорвало мировую экономику, привело к серьезным социальным проблемам, уровень смертности в 10 раз выше по сравнению с гриппом. Помимо этого, вирус очень и очень заразный, очень быстро распространяется. 1,3 миллиона - количество инфицированных. 80 тысяч - количество летальных исходов. 5 государств-членов Совета сотрудничества доложили о 36 тысячах случаев заражения и 750 летальных случаях. Это - пандемия. Это больше чем здравоохранительный кризис. Здесь нужно задействование всех правительств, всего общества. За последние 100 дней COVID-19 нам показал, что действительно даже развитые, богатые государства пострадали. Мы видим, что, конечно, основной удар наносится по уязвимым странам. Мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло. Конечно же, в том, что касается национального и субнационального уровня, окно возможностей закрывается во многих странах. Мы все равно делаем все возможное. Доставляли, кстати, и оборудование для тестирования, другое оборудование в ваши страны. Это было уже с начала года. Конечно, вы находитесь на разных фазах вспышки. Но все должны наращивать усилия для того, чтобы свести к минимуму воздействие эпидемии на систему здравоохранения, социальные услуги и на экономическую деятельность. В том, что касается ограничения социального общения, это немного добавляет нам времени для реагирования. Нужно, конечно, обеспечить адекватную работу на всех уровнях, нужно отслеживать все случаи, все контакты, нужно тестирование и, конечно же, нужно обеспечить адекватное отношение вообще к здравоохранению. В особенности это касается уязвимых групп. Доступ к основным услугам должен быть обеспечен для всех, а иначе вспышку очень трудно удержать под контролем, все окажутся в опасном положении", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что национальные стратегии должны получить поддержку и на международном уровне по пяти основным областям.

"Это пять областей, на которые мы обращаем первостепенное внимание. Нам очень надо наращивать потенциал для того, чтобы реагировать адекватно. Во-вторых, обеспечить эпидемиологический анализ и сообщение информации о рисках. Далее обеспечить координацию глобальных поставок. Следующий момент - предоставление технической и экспертной помощи, мобилизация медицинской рабочей силы повсюду и активизация обмена накопленными знаниями.

У нас есть стратегический план, он будет опубликован в ближайшие дни. Ресурсы, которые нужны для того, чтобы реализовать национальные международные стратегии на следующей фазе реагирования, - это серьезные ресурсы. Хотел бы поблагодарить всех, кто отреагировал. 800 миллионов уже было объявлено. Это прекрасно.

Хочу поблагодарить правительство и народ Азербайджана за вклад. Действительно, Азербайджан пожертвовал 5 миллионов. Большое спасибо и Турции. Вы помогаете европейским соседям, направляете основные материалы. Хотелось бы поблагодарить всех.

Давайте участвовать в проекте солидарности. Давайте посмотрим какие методы, какие средства оказались наиболее эффективными. Многие страны уже участвуют в этом проекте солидарности. Для того, чтобы положить конец пандемии, нужно, конечно, наращивать сотрудничество и взаимодействие. А вы уже показали, что можете это делать. Мы все вместе оказались в этой ситуации. Нам еще нужно проделать долгий путь. Как сказал только что Президент Алиев, что важно? Важны солидарность и решимость. Мы преодолеем эту общую угрозу совместно.

Большое спасибо за возможность выступить. Для меня большая честь участвовать в Вашем мероприятии, Ваше превосходительство", - добавил он.