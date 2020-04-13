Объединение усилий поможет тюркским странам быстрее справиться с последствиями пандемии

"Практика показала, что зло в лице пандемии, свалившейся на человечество, требует адекватного ответа. Бороться с коронавирусом поодиночке очень сложно. Тут нужны скоординированные действия. И в этом плане инициатива Президента Ильхама Алиева о созыве чрезвычайного саммита Тюркского совета обоснована и логична".

Как отметил в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, Тюркский совет - это пространство, куда входят страны, объединенные общей историей, культурой, ценностями и общими интересами. По многим направлениям наши приоритеты совпадают, и в борьбе с коронавирусом, конечно, необходимо было выработать комплекс идей и предложений, который мог бы лечь в основу активного противостояния и адекватных действий по выходу из этой сложной ситуации.

Не признавая границ, коронавирус охватил все мировое пространство, привел к трагическим последствиям. И заседание Тюркского совета, созванное по инициативе Азербайджана, - это очередное яркое проявление нашей солидарности, отметил Садыхов.

"Итоги саммита показали очень высокий уровень сотрудничества. Объединяющие нас факторы - это очень значимая основа для взаимовыгодной деятельности, взаимовыручки и сотрудничества в борьбе против того зла, которое охватило весь мир. Не случайно из уст практически всех президентов тюркоязычных государств прозвучали идеи и предложения по выходу из этой ситуации, и предложения достаточно конструктивные и реалистичные. Не сомневаюсь, что, объединив эти предложения, мы сможем выйти из этой сложной ситуации и оставить ее позади", - сказал наш собеседник.

Политолог привлек внимание к тому факту, что во внеочередном саммите принял участие и генеральный секретарь ВОЗ, который высоко оценил роль Азербайджана, дал оценку принятым в нашей стране мерам по борьбе с коронавирусом, высказал свои идеи и предложения. В целом, опыт Азербайджана по противодействию пандемии может стать примером и использоваться союзниками.

Участвовал в саммите и премьер Венгрии Виктор Орбан. Его участие, предложения тоже были очень ценными, считает Фикрет Садыхов. Несмотря на то, что Венгрия не является тюркским государством, она понимает значимость того, что делается в рамках ТС. Это дополнительный фактор, который может сыграть позитивную роль в борьбе с преодолением кризисной ситуации.

"Абсолютно не сомневаюсь, что сотрудничество, солидарность наших стран в условиях пандемии сыграют свою значимую роль в борьбе с распространением коронавируса и его последствиями. Именно объединившись для борьбы с этим злом, мы выйдем победителями и с наименьшими потерями. И в этом аспекте чрезвычайный саммит Тюркского совета, состоявшийся по инициативе Азербайджана, несомненно, сыграет очень большую роль", - подчеркнул профессор Западно-Каспийского университета.

Лейла Таривердиева