Чрезвычайный саммит Тюрского совета крайне важен с точки зрения координации международных усилий против COVID-19

Будучи председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Азербайджан совершил прорыв, проведя саммит посредством видеоконференции впервые в истории как Совета, так и международных организаций.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

"В настоящее время пандемия коронавируса продолжает распространяться, и эффективная борьба с ней возможна только совместными усилиями, потому что разные страны имеют своебразный опыт, и важно изучить их эффективность, используя его в целях безопасности. В этом смысле Азербайджан обладает богатым опытом в борьбе с пандемией коронавируса. Однако другие братские страны, являющиеся членами Тюркского совета, также достигли успеха, поэтому обмен опытом важен с точки зрения общих интересов", - полагает депутат.

По мнению парламентария, проведение саммита по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева можно считать показателем солидарности и морально-политического единства стран-членов Тюркского совета.

"Поэтому Президент Азербайджана в первую очередь обратил внимание на этот вопрос и отметил, что Саммит является еще одним ярким проявлением образцовой солидарности тюркоязычных государств. Общая история, культура и национальные ценности, которые нас объединяют, являются важной основой взаимовыгодного сотрудничества. На данном этапе помимо медицинских мер по борьбе с коронавирусом, важен вопрос морали и психологии, а также общая солидарность", - заметил наш собеседник.

Хикмет Бабаоглу считает участие в Саммите генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса особым событием: "Это произошло по приглашению Азербайджана и дало Саммиту Тюркского совета возможность продуктивно вести совместную деятельность и сотрудничать с другой международной организацией. Генеральный директор ВОЗ выразил удовлетворение сотрудничеством с нашей страной и высоко оценил меры, принятые в Азербайджане. Он также рассказал о важности борьбы с коронавирусом с помощью новых средств на следующих этапах".

Несомненно, продолжил наш собеседник, целью Саммита была совместная решимость братских стран защищать безопасность своих граждан от угрозы глобальной пандемии.

Он также добавил, что проблемы, вызванные пандемией коронавируса, не ограничиваются здравоохранением и оказывают серьезное негативное влияние на другие социально-экономические сферы.

"Вопрос минимизации экономических потерь от коронавируса также был на повестке дня Саммита. В выступлениях глав государств братских стран было отмечено, что реализуемые Азербайджаном глобальные транзитные проекты имеют большое значение в сфере экономических коммуникаций. В этой связи было подчеркнуто значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и этот проект удостоился высокой оценки с точки зрения обеспечения взаимных экономических интересов.

В целом Саммит Тюркского совета, инициированный Азербайджаном, запомнился как важное историческое событие как в контексте солидарности членов совета и сотрудничества с другими международными организациями, так и в рамках текущих совместных усилий по борьбе с глобальными угрозами", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов