Саммит Тюркского совета еще больше укрепил братские связи и сотрудничество между тюркскими государствами

Саммит на тему "Сотрудничество и солидарность в борьбе с пандемией COVID-19", проведенный по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, еще больше укрепил братские связи и сотрудничество между тюркскими государствами.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend специалист по международным торговым операциям в Турции Мурат Акан.

"Этот саммит, впервые проведенный методом видеоконференции, также является совместной подготовительной работой тюркского мира к новому глобальному мировому порядку, который установится после завершения пандемии", - заявил он.

По его словам, после завершения пандемии COVID-19 мир больше не будет прежним.

"Вспышка коронавируса также продемонстрировала важность ценностей тюркско-исламского мира. Пока страны с другой культурой замкнулись, решая собственные проблемы, тюркские страны помогают другим государствам и проявляют единство и солидарность. Как и во всех других случаях, тюркские государства решили бороться с пандемией коронавируса совместными усилиями, о чем было заявлено посредством данной видеоконференции всему миру", - заявил Мурат Акан.

Как отметил эксперт, Азербайджан занимает важное место в объединении тюркского мира и улучшении торговых отношений, служит мостом, соединяющим Турцию с другими тюркскими государствами.

Кроме того, как отметил Акан, Турция работает над транспортировкой 3 500 тонн грузов в день по линии Баку-Тбилиси-Карс. Транспортировка товаров по этой линии еще больше расширит объем торговли между тюркскими государствами.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможно расширить железнодорожные перевозки, используемые для грузовых перевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, до Центральной Азии. Этот проект означает начало активного развития железнодорожного сообщения тюркских государств", - отметил эксперт.