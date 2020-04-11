Мухаммад Асиф Нур: Пакистан осуждает т. н. «выборы» в оккупированном Карабахе и деструктивную политику Армении

Пакистан решительно осуждает т. н. "президентские и парламентские выборы", которые были проведены 31 марта 2020 пресловутым сепаратистским режимом в оккупированном Нагорном Карабахе, и расценивает данный факт как противозаконную акцию, нарушающую принципы международного права и требования резолюций Совета Безопасности ООН.

Такое мнение высказал Trend глава Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур, передает Day.Az.

Он отметил, что Пакистан не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства.

"Пакистан осуждает политику агрессии, проводимую Арменией в отношении Азербайджана, и выступает за территориальную целостность и нерушимость азербайджанских границ. Пакистан - единственное государство мира, не признающее Республику Армения, с которой не установлены и по сегодняшний день армяно-пакистанские дипломатические отношения. В то же время Пакистан поддерживает активизацию переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, и мирное решение многолетней проблемы.Пакистану близок этот вопрос, в том числе и потому, что у страны существует Кашмирская проблема. Неурегулированность этих конфликтов несет угрозу для всего региона и создает серьезные предпосылки для расширения международного терроризма", - сказал Мухаммад Асиф Нур.

Пакистанский ученый подчеркнул, что выборы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана могут быть проведены только в соответствии с Конституцией Азербайджана и участием всего населения региона.

По мнению пакистанского эксперта, проведение легитимных выборов станет возможным только после полного вывода армянских формирований из оккупированных территорий Азербайджана, возвращения в свои дома изгнанного оттуда азербайджанского населения, а также восстановления диалога и сотрудничества между армянской и азербайджанской общинами региона.

"То, что мировое сообщество, в частности Евросоюз, Европарламент, Организация исламского сотрудничества и другие влиятельные международные организации решительно осудили и не признали эти т.н. "выборы", является ответной реакцией на политику агрессии, проводимую руководством Армении в отношении Азербайджана. В то же время, проведение этой противозаконной акции сепаратистским режимом в оккупированном Карабахе в период, когда весь мир охватила пандемия опасного вируса, является вызовом всему мировому сообществу, нарушением принципов гуманизма, а также показателем деструктивной политики Армении", - отметил пакистанский политолог.

Напомним, что Пакистан остается активным членом Контактной группы ОИС, созданной в связи с агрессией Армении против Азербайджана, и поддерживает позицию Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Постоянный комитет Сената Пакистана по обороне ранее принял специальную резолюцию о расширении своей поддержки Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.