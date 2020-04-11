В Азербайджане создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает в субботу Day.Az, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом в нижеуказанном составе из семи членов, в том числе пять представителей общественности при Кабмине и два представителя Оперативного штаба при Кабмине:

Зияд Самедзаде - действительный член НАНА, председатель Совета экономистов Азербайджана;

Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджана;

Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли;

Гярай Гярайбейли - ректор Азербайджанского медицинского университета;

Земфира Мефтахаддинова - олимпийская чемпионка, член Исполнительного комитета Национального исполнительного комитета;

Айдын Исаев - заместитель заведующего отделом налоговой политики и доходов Аппарата министерства финансов Азербайджана - заведующий сектором;

Расим Исмаилов - заместитель начальника Главного финансового управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Заседания совета действительны, если на них присутствуют две трети его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов.

Совет в течение двух рабочих дней утверждает заказы, поступающие от соответствующих государственных органов (структур) и принадлежащих государству юридических лиц (далее - закупающая организация) по предусмотренным пунктом 2.7 "Порядка формирования, использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом и управления ими", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года № 963, направлениям расходов за счет средств Фонда, и направляет соответствующий Протокол закупающей организации.

Закупающая организация в соответствии с требованиями вышеуказанного Порядка и утвержденными Советом заказами, на основании контрактов на закупку, с соблюдением требований статьи 21 закона Азербайджана "О государственных закупках", осуществляет закупку, используя метод закупки из одного источника.

Совет два раза в месяц публикует информацию об использовании средств Фонда на сайте http://covid19fund.gov.az/az/.

Министерству экономики и министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего постановления.