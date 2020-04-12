Страны тюркского мира могут воспользоваться опытом Азербайджана в борьбе с пандемией

Саммит Тюркского совета, состоявшийся в формате видеоконференции, был проведен по инициативе Азербайджана, что позволяет говорить о том, что наша страна ответственно относится к функциям председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств и, даже несмотря на сложившиеся непростые условия, старается сориентировать деятельность структуры на решение наиболее актуальных вопросов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Самым актуальным вопросом сегодня является борьба с пандемией, отметил наш собеседник. К сожалению, пока что имеет место тенденция к росту заболеваемости. В этих условиях страны предпринимают меры, каждая в рамках своих возможностей. У тюркских стран накоплен определенный опыт реагирования на эту ситуацию. Положительный опыт стран ТС может быть применен, а разность потенциалов этих государств позволяет им дополнять друг друга, считает Велизаде.

Состоявшийся саммит показал свою жизнеспособность, считает политолог.

"Хочу обратить внимание на такой момент: страны ЕС пытались скоординировать антикризисные действия в онлайн-режиме, но не все продемонстрировали готовность к слаженным действиям. Однако состоявшиеся накануне обсуждения лидеров стран Тюркского совета показали, что организация жизнеспособна и действует в духе сотрудничества и взаимовыручки", - сказал политолог.

По словам Велизаде, в рамках ССТГ запланирована реализация ряда крупных проектов, осуществление которых осложнила кризисная ситуация. Но еще более актуальными на сегодня оказались совместные действия по противодействию пандемии. Например, совместные действия в сфере здравоохранения, производства, импорта и экспорта средств защиты. Те страны, которые сегодня больше нуждаются в защитных средствах, могут быть обеспечены ими со стороны партнеров, где уже налажено их производство. Так, в Азербайджане недавно было запущено производство медицинских масок. Одна линия уже введена в эксплуатацию, а после ввода второй линии страна сможет уже не только удовлетворить собственные потребности в этих средствах защиты, но и экспортировать их.

"В этом случае в первую очередь, думаю, речь будет идти о поставках в страны тюркского мира. В Турции, где очень развита легкая промышленность, предприятия еще раньше частично перешли на производство медицинских масок. Думаю, для Турции тоже будет приоритетным выполнение заказов на эту продукцию, полученных от стран ТС. В этой стране налажен также выпуск аппаратов ИВЛ. То есть взаимопомощь в экстренных случаях совершенно необходима, и в этом смысле проведенная видеоконференция позволяет рассчитывать на исключительную реакцию тюркских государств на случай, если у какого-то из них возрастет потребность в этой помощи", - отметил наш собеседник, добавив, что в целом у Азербайджана уже имеется немалый опыт принятия антикризисных мер - и в сфере здравоохранения, и в социальной сфере, и в экономике.

По мнению политолога, чрезвычайный саммит ТС был очень своевременно созван и даст серьезные результаты в плане сотрудничества в период борьбы с пандемией, а также перспективы. Ведь пандемия пройдет, и всем нужно будет выбираться из созданного ею кризиса. И лучше, если в этой непростой работе рядом будут друзья и партнеры. Проведенный по инициативе Президента Ильхама Алиева саммит показал, что тюркским странам есть на кого положиться.

Лейла Таривердиева